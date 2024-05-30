Galatasaray’a İngiliz sağ kanat: Tete ve Ziyech’i unutturacak!

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Yeni sezon yeni bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir derece hedefleyen sarı-kırmızılılar kadroya önemli takviyelerde bulunacak. Aslan ilk olarak sağ kanat sorununu çözmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olay yaratacak bir ismi gündemine aldı.

2 / 10 Galatasaray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

3 / 10 Galatasaray, Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

4 / 10 Sarı-kırmızılılar böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

5 / 10 Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

6 / 10 Mason Greenwood, Manchester United'ın altyapısına 2007 yılında, henüz 6 yaşındayken katıldı.

7 / 10 Altyapıda gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çekti ve A takıma kadar yükseldi.

8 / 10 Greenwood, Manchester United formasıyla ilk profesyonel maçına 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde çıktı.

9 / 10 O dönem 17 yaşında olan Greenwood, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında forma giyen en genç ikinci oyuncusu oldu.