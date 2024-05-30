Galatasaray’a İngiliz sağ kanat: Tete ve Ziyech’i unutturacak!

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Yeni sezon yeni bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir derece hedefleyen sarı-kırmızılılar kadroya önemli takviyelerde bulunacak. Aslan ilk olarak sağ kanat sorununu çözmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olay yaratacak bir ismi gündemine aldı.
Galatasaray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.
Galatasaray, Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.
Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Mason Greenwood, Manchester United'ın altyapısına 2007 yılında, henüz 6 yaşındayken katıldı.
Altyapıda gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çekti ve A takıma kadar yükseldi.
Greenwood, Manchester United formasıyla ilk profesyonel maçına 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde çıktı.
O dönem 17 yaşında olan Greenwood, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında forma giyen en genç ikinci oyuncusu oldu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.