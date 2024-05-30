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Spor

Galatasaray’a İngiliz sağ kanat: Tete ve Ziyech’i unutturacak!

15:30 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:10 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Yeni sezon yeni bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir derece hedefleyen sarı-kırmızılılar kadroya önemli takviyelerde bulunacak. Aslan ilk olarak sağ kanat sorununu çözmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olay yaratacak bir ismi gündemine aldı.

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Galatasaray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

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Galatasaray, Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

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Sarı-kırmızılılar böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

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Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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Mason Greenwood, Manchester United'ın altyapısına 2007 yılında, henüz 6 yaşındayken katıldı.

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Altyapıda gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çekti ve A takıma kadar yükseldi.

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Greenwood, Manchester United formasıyla ilk profesyonel maçına 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde çıktı.

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O dönem 17 yaşında olan Greenwood, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında forma giyen en genç ikinci oyuncusu oldu.

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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

#Galatasaray
#Mason Greenwood
#Manchester United
#Premier Lig
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