Galatasaray'da Singo depremi! Kritik maçları kaçıracak

10:416/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Galatasaray'ın başarılı transferlerinden Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşamıştı. Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun kaçıracağı kritik maçlar belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig’de ilk yedi maçını kazanıp rakipleriyle arayı açtıktan sonra kendi sahasındaki derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu kritik maçta iki puanın yanı sıra iki de oyuncu kaybetti.

Savunmanın kilit ismi Davinson Sanchez, Rafa Silva’ya yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, zorlu Liverpool maçının ardından derbide aşırı yüklenmeye dayanamayan Wilfried Singo da sol arka adalesinden sakatlandı.

Monaco’dan 30 milyon avroya alınan Singo’nun adalesinde orta düzeyde strain (zorlama ve kanama) tespit edildiği açıklandı.

Singo’nun 4-5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Millî araya girilmiş olması 24 yaşındaki oyuncunun iki maç daha az kaçırmasını sağlayacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fildişili futbolcunun millî ara dönüşündeki Başakşehir (D), Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği, Şampiyonlar Ligi’nde kasım ayının ilk haftasındaki Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Direkt kırmızı kart gören Davinson’a da en az iki maç ceza gelmesi bekleniyor. Okan Buruk, Başakşehir ve Göztepe maçlarında savunma kurgusunu mecburen değiştirecek.

Singo'nun kaçıracağı maçlar şöyle:


18 Ekim: Başakşehir

22 Ekim: Bodo/Glimt

26 Ekim: Göztepe

1 Kasım: Trabzonspor 

