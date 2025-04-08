Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Bütün planlar değişti

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme sonrasında ibre Galatasaray'a döndü.
Süper Lig'de ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Galatasaray, takımın skorer ismi Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor.
Sezon başında Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı oyuncu, birçok dünya devinin radarına girmişti.
Napoli'nin 75 milyon euro bonservis ücreti belirlemesinin ardından Galatasaray yönetimi, bu rakamı karşılayabilmek adına harekete geçti.
Sponsorlarla görüşmeler yapan Galatasaray'ın bu rakamı ayarlamaya yaklaştığı ama son kararı Osimhen'in vereceği öğrenildi.
Bonservis görüşmelerini sezon sonuna bırakan Osimhen için müjdeli bir haber de geldi.
CaughtOffside'ın haberine göre; Osimhen için transfer yarışında bir adım önde olan Chelsea, Nijeryalı oyuncudan vazgeçti.
Chelsea'nin Osimhen'in transferiyle artık ilgilenmediği ve yıldız oyuncunun tek talibinin Manchester United olduğu ifade edildi.
Osimhen'in şu anda Galatasaray'a daha yakın olduğu öğrenildi.
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın bütün planlarını değiştirerek, yıldız oyuncunun bonservisini almak için yeniden görüşmelere hız kazandırdığı kaydedildi.
Bu sezon 32 maçta görev yapan Osimhen 28 gol ve 5 asistle oynadı.