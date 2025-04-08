Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Bütün planlar değişti

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme sonrasında ibre Galatasaray'a döndü.

1 /10 Süper Lig'de ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Galatasaray, takımın skorer ismi Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor.

2 /10 Sezon başında Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı oyuncu, birçok dünya devinin radarına girmişti.

3 /10 Napoli'nin 75 milyon euro bonservis ücreti belirlemesinin ardından Galatasaray yönetimi, bu rakamı karşılayabilmek adına harekete geçti.

4 /10 Sponsorlarla görüşmeler yapan Galatasaray'ın bu rakamı ayarlamaya yaklaştığı ama son kararı Osimhen'in vereceği öğrenildi.

5 /10 Bonservis görüşmelerini sezon sonuna bırakan Osimhen için müjdeli bir haber de geldi.

6 /10 CaughtOffside'ın haberine göre; Osimhen için transfer yarışında bir adım önde olan Chelsea, Nijeryalı oyuncudan vazgeçti.

7 /10 Chelsea'nin Osimhen'in transferiyle artık ilgilenmediği ve yıldız oyuncunun tek talibinin Manchester United olduğu ifade edildi.

8 /10 Osimhen'in şu anda Galatasaray'a daha yakın olduğu öğrenildi.



9 /10 Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın bütün planlarını değiştirerek, yıldız oyuncunun bonservisini almak için yeniden görüşmelere hız kazandırdığı kaydedildi.