Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sponsorların da yardımıyla 60 milyon euro ödeyerek bonservisini almak istediği Victor Osimhen'den kötü haber geldi. İngiliz devi, herkesi şaşırtacak bir takas formülüyle Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

1 /8 Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor.

2 /8 Sarı kırmızılılar, bunun için 60 milyon euroyu gözden çıkardı.

3 /8 Sponsorların yardımıyla bu transferi bitirmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.

4 /8 İngiltere'den TBR Football'da yer alan habere göre Manchester United, sezon sonunda Victor Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye Alejandro Garnacho ve Rasmus Hojlund'u teklif edecek.

5 /8 Haberde Premier Lig devinin yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

6 /8 Nijeryalı forvetle Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği aktarıldı.

7 /8 Osimhen'in dünya devlerinden gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.