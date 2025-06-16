Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber: Gelişmeyi son dakika olarak duyurdular

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrilmişti. Sarı kırmızılı kulüpte Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'da bütün gözler Victor Osimhen'e çevrildi.
Sarı kırmızılı takım Osimhen'in bonservisinin alınması için ciddi uğraş veriyor.
Sponsorlarla birlikte bonservisi almak isteyen Galatasaray, Osimhen'e de bir süre verdi.
Cuma gününe kadar Osimhen'e süre veren Galatasaray, oyuncunun bir karar vermesini istedi.
Bu sırada İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen ile ilgili yeni bir haber yaparken; Suudi Arabistan basını da son dakika olarak haber yaptı.
Romano'nun haberi şu şekilde:
"Al Hilal, Victor Osimhen’den vazgeçmedi ve oyuncuya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor."
"Osimhen 10 gün önce teklifi reddetti ancak Al Hilal ısrarını sürdürüyor."
"Galatasaray ve Premier Lig kulüpleri hâlâ devrede, Juventus ise yeniden yarışa dahil oldu."
Suudi Arabistan basınında da yer alan haberlerde Al Hilal'in, teklifini 5-10 milyon euro daha yukarı çekeceği ifade edildi.