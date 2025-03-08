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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber: Planları deşifre oldu

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber: Planları deşifre oldu

Haber Merkezi
16:288/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sezon sonunda sarı kırmızılı takımdan ayrılması bekleniyor.

Her ne kadar Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun bonservisini almak için planlar yapıyor olsa da, bu ihtimal oldukça zor gözüküyor.

İngiliz basınında yer alan habelere göre; Arsenal, Osimhen'in menajeriyle bir görüşme yapacak. Arsenal tarafından gizli tutulmaya çalışan ama medyaya düşen bu görüşme için bir tarih ayarlandığı bile iddia edildi.

Arsenal'ın yanı sıra, Manchester United, Chelsea ve PSG'nin de bu transferde yarış içerisinde olduğu öğrenildi.

Bu sezon toplamda 28 karşılaşmada süre alan Osimhen, 22 gol ve 5 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro.

#Galatasaray
#Osimhen
#Arsenal

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