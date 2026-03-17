Galatasaray’da 13 yıl sonra bir ilk! Osimhen Anfield’da kralın tahtını yıkmaya çalışacak

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen sarı-kırmızılıların golcüsü Osimhen, Liverpool karşısında sadece turu değil "bir sezonda en çok gol atan oyuncu" ünvanını da hedefliyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.



"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.


