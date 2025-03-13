Hedef çift haneli fark görmek





Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor. Galatasaray, yarınki karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.