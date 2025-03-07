Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı: 30 milyon Euro'luk pişmanlık

Süper Lig lideri Galatasaray, son dönemlerdeki transferlerinden istediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılılarda 30 milyon Euro'luk bir hayal kırıklığı yaşandı. İşte detaylar...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz ve ara transfer dönemin de özellikle geleceğe yönelik yaptığı hamlelerde istediği verimi alamadı. Sarı kırmızılılar, savunma bölgesine yaptığı takviyelerden fayda sağlayamazken, bu transferler kulübe mali anlamda önemli bir yük bindirdi.
İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray'a toplamda 30 milyon Euro'ya mal olan transferler:
Elias Jelert: 9 milyon Euro bonservisle gelen Jelert, performansıyla sınıfta kaldı. Danimarkalı sağ bekin yetersiz kalması üzerine şubat ayında Frankowski transfer edildi.
Ismail Jakobs: Derrick Köhn'ün yerine tercih edilen Jakobs'un, 1 milyon Euro kiralama bedeline sezon sonu 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu eklenecek. Senegalli ismin sakatlık problemi geçmediği için ara transferin son günü Eren Elmalı geldi.
Carlos Cuesta: Jelert ve Jakobs'tan sonra Cuesta da beklenen katkıyı sağlayamadı. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen Kolombiyalı stoper, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltıyla puan kaybına sebep oldu.
Sarı kırmızılılar bu sezon kiralama, bonservis, satın alma opsiyonu ve garanti ücretleriyle birlikte 30 milyon Euro yatırım yaptığı Elias Jelert, İsmail Jakobs ve Carlos Cuesta üçlüsünde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.