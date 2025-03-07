Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı: 30 milyon Euro'luk pişmanlık

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz ve ara transfer dönemin de özellikle geleceğe yönelik yaptığı hamlelerde istediği verimi alamadı. Sarı kırmızılılar, savunma bölgesine yaptığı takviyelerden fayda sağlayamazken, bu transferler kulübe mali anlamda önemli bir yük bindirdi.