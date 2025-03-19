Galatasaray’da büyük Osimhen projesi: 20 iş adamından 2’şer milyon dolar!

Galatasaray’da Victor Osimhen’i takımda tutmak için tüm şartlar zorlanıyor. Büyük transfer operasyonu için yönetim her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar 75 milyon euro bonservisi olan Osimhen için 20 iş adamının kapısını çalacak. Detaylar haberimizde.
Galatasaray yüzyılın transfer operasyonuna hazırlanıyor. 25. şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar, yazın sürpriz bir şekilde kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak için planı hazırlıyor.
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Nijeryalı forvetin market değeri 75 milyon euro gibi yüksek bir rakam. Ama yönetim yol haritasını belirlemiş durumda ve bu transfer için her türlü fedakarlığı yapacak.
Öncelikle Napoli ile masaya oturulacak indirim talep edilecek. İtalya kulübü Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon euro olarak belirledi. Zaniolo'dan 15, Köhn'den ise 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekleniyor. Bu ücret doğrudan Victor Osimhen'e ayrılacak.
Şu anda görüşme halinde olunan büyük bir sponsordan çok ciddi bir gelir bekleniyor. Bu para da direkt Victor Osimhen için kullanılacak.
Galatasaraylı 20 iş adamının kapısı çalınarak Osimhen projesi anlatılacak ve pamuk eller cebe denilerek 2'şer milyon dolar istenecek.
GS Store'larda satılmak üzere özel Osimhen ürünleri üretilecek. Böylece taraftarın bu transfere maddi katkı yapması sağlanacak.
Galatasaraylı İş Adamları derneğinden Osimhen'in tapusu için destek istenecek ve bu dev transfer tamamlanmaya çalışılacak.
20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Victor Osimhen, Avrupa'nın önde gelen liglerinin en skorer isimlerini yakaladı. Maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.
Ara transfer döneminde gelen birçok teklifi elinin tersiyle iterek taraftarın gönlünde taht kuran Osimhen için Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
Kavukçu, açıklamasında "Nisan ayında kalıp kalmama kararını bildirecek. Galatasaray büyük bir kulüp, büyük olmasa Osimhen gelmezdi. Bonservisini almak imkansız değil. Bu işi gözümüzde büyütmemeliyiz. Galatasaray'a daha nice yıldızlar gelecek. Yeter ki bir olalım." ifadelerini kullanmıştı. (Sabah)