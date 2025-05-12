Galatasaray'da büyük sürpriz! Teklif yapılmayacak

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray, kupada da final maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Aslan'ın, tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmama kararı aldığı öne sürüldü.
Efsane Bülent Korkmaz'ı geçerek Galatasaray formasıyla en çok Süper Lig maçına (435) çıkan isim olan Fernando Muslera, Korkmaz'ın gördüğü 8 şampiyonluğa ulaşmaya 1 puan uzaklıkta.
Sarı-kırmızılı kulüpte en çok kupa (17) kazanan yabancı olan Uruguaylı'nın geleceği ile ilgili durum da tam netleşmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre ailesini aylar önce ülkesine yollayan Muslera'ya yönetimin "Kal" diye bir teklifte bulunmayacağı öğrenildi. Yıldız kaleci, lig bitimi Galatasaray'a veda edecek.
Fernando Muslera, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğinin henüz belli olmadığını ve şampiyonluk sonrası görüşme olacağını söylemişti.