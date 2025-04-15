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Galatasaray’da flaş gelişme: Kiralıktan geri dönüyor!

Galatasaray’da flaş gelişme: Kiralıktan geri dönüyor!

15:5315/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezon başında kiralık olarak transfer edilen yıldız futbolcu hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık olarak transfer olan Derrick Köhn ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.


Europa Calcio'nun haberine göre; Alman ekibi, Köhn'ün 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.


Haberde, İtalya'dan Udinese'nin 26 yaşındaki sol beki istediği bildirildi. Ayrıca sözleşmesi 2026'da bitecek olan Derrick Köhn'ün Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almadığı bildirildi.

Bu sezon Werder Bremen forması ile 30 maça çıkan Köhn, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi.


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