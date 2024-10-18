Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da göze girememişti: Jelert'e Premier Lig'den 3 talip

Galatasaray'da göze girememişti: Jelert'e Premier Lig'den 3 talip

11:0618/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Elias Jelert, beklenen performansı gösterememişti. Danimarkalı genç sağ beke Premier Lig'den taliplerin çıktığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Elias Jelert'in, 3 İngiliz takımı için potansiyel bir transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü.

NTV Spor'un Daily Mail'den aktardığı habere göre; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town transfer edebilir.

21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken 20 en iyi İskandinav oyuncu listesinde gösterildi.

Haberde, Jelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı.

Danimarkalı sağ bek, Galatasaray'a geçtiğimiz temmuz ayında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 yıllık imza atmıştı.

Sarı kırmızılı takımda 10 maça çıkan Elias Jelert, 341 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı yapamadı.

#Galatasaray
#Elias Jelert
#İngiltere Premier Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için sıkı pazarlık başlayacak: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler gelmeye başladı