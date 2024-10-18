Galatasaray'da göze girememişti: Jelert'e Premier Lig'den 3 talip

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Elias Jelert, beklenen performansı gösterememişti. Danimarkalı genç sağ beke Premier Lig'den taliplerin çıktığı ifade ediliyor.
Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Elias Jelert'in, 3 İngiliz takımı için potansiyel bir transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü.
NTV Spor'un Daily Mail'den aktardığı habere göre; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town transfer edebilir.
21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken 20 en iyi İskandinav oyuncu listesinde gösterildi.
Haberde, Jelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı.
Danimarkalı sağ bek, Galatasaray'a geçtiğimiz temmuz ayında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 yıllık imza atmıştı.
Sarı kırmızılı takımda 10 maça çıkan Elias Jelert, 341 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı yapamadı.