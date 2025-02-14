Galatasaray'da istifa sesleri: Taraftarlar 'Bu kaçıncı rezillik' diyerek tepki gösterdi

AZ Alkmaar karşısında oynanan kötü oyun ve skorun ardından Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u topa tuttu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden Buruk'u istifaya davet etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 geride tamamladı.
İlk 45 dakikada oynanan kötü oyunun ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.
İşte sarı-kırmızılı taraftarların Okan Buruk'a tepkileri;
"Okan Buruk ve yönetim hemen bu gece istifa."
"Okan Buruk'u Hollanda da bırakın. Yazıklar olsun..."