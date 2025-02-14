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Galatasaray'da istifa sesleri: Taraftarlar 'Bu kaçıncı rezillik' diyerek tepki gösterdi

Galatasaray'da istifa sesleri: Taraftarlar 'Bu kaçıncı rezillik' diyerek tepki gösterdi

00:2414/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AZ Alkmaar karşısında oynanan kötü oyun ve skorun ardından Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u topa tuttu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden Buruk'u istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 geride tamamladı.

İlk 45 dakikada oynanan kötü oyunun ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Okan Buruk'a tepkileri;

"Okan Buruk ve yönetim hemen bu gece istifa."

"Okan Buruk'u Hollanda da bırakın. Yazıklar olsun..."

#Galatasaray
#Okan Buruk
#AZ Alkmaar

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