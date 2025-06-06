Galatasaray'da kriz: Icardi ile kapıştı, takımdan ayrılıyor

Morata’yı sarı-kırmızılı takımdan kopma noktasına getiren olayın diğer aktörünün Mauro Icardi olduğu öne sürüldü. Sözcü'nün İddiasına göre, Arjantinli yıldız, espri yaptı. Morata da bu espriyi yanlış anladı. Basit bir espri yüzündün Icardi ile Morata arasında sözlü bir tartışma yaşandı.







