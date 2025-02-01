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Galatasaray'da kriz kapıda: Yunus Akgün'ün talepleri yönetimi şoke etti

Galatasaray'da kriz kapıda: Yunus Akgün'ün talepleri yönetimi şoke etti

Haber Merkezi
10:461/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir karar yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Yunus Akgün'ün talepleri, yönetimi şoke etti.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan sarı kırmızılı takımda, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Yunus Akgün'ün bir takım istekleri yönetimi şoke etti.

Haberde, 24 yaşındaki oyuncunun menajeri ile birlikte talep ettiği yıllık ücretin 3 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Yönetimin bu krizi çözmeye çalıştığı ifade edildi.

Fakat şu an için bir anlaşma zemini görülmediği iddia edildi.

Milli futbolcunun sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Süper Lig

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