Galatasaray'da prim sıkıntısı

Üst üste Kasımpaşa ve RFS maçlarında puanlar kaybeden Galatasaray'da futbolcuların görüntüsü dikkati çekmişti. Sarı-kırmızılı futbolcuların geçen sezondan ödenmeyen prim nedeniyle huzursuz olduğu ortaya çıktı.
Son dönemde ödeme problemleri yaşayan Galatasaray'ın geçen sezondan oyuncularına borçları var.
Sarı-kırmızılı yönetim, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan futbolcuların şampiyonluk primlerini hala ödemedi.
Mayıs ayından bu yana primlerin yatmasını bekleyen oyuncuların huzursuz olduğu öğrenildi.
Biriken maaş ve bonservis taksitlerini ödeyen yönetimin bir sonraki fırsatta primleri de yatırmak için uğraştığı gelen bilgiler arasında yer aldı.