Galatasaray’da Rigas Skola maçında sürpriz eksik: Golcü oyuncu kadroda yok!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Rigas Skola ile karşılaşacak. Bu maçın öncesinde sarı-kırmızılılarda sakatlık şok yaşandı. Süper Lig 7. haftasında Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız futbolcu Rigas maçında forma giyemeyecek. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in MR'ı bugün çekilecek.
RİGAS MAÇINDA YOK
Durumu ciddi gözükmeyen Nijeryalı futbolcu da sorun çıkmaması durumunda dahi UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında riske edilmeyeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla kısa sürede beğeni kazanan Victor Osimhen, 4 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Mücadelenin 45. dakikasında adalesinde ağrı hisseden ve riske edilmemek için ikinci yarıda oyundan alınan Victor Osimhen, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Maç sonu röportajı veren Nijeryalı golcü, "Takım olarak sonuçtan mutlu değiliz. 3 puanı istiyorduk. Gol attığım için mutluyum ama skordan dolayı mutlu değilim. Sonraki maçta daha iyi olacağız.
Futbol böyle, her zaman hak ettiğiniz puanları alamıyorsunuz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız. Mauro ile aramız iyi. O bir lider, hepimizi koruyup kolluyor. Benim için kardeş gibi. Birlikte kutluyoruz.
Hepimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Sakatlığım ciddi değil. Biraz ağrı hissettim. Devam etseydim kötü olabilirdi. Bir an önce Mauro'ya ve hocaya söyledim öyle çıktım." şeklinde konuştu.