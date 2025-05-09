Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da sarı kart alarmı: 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da sarı kart alarmı: 4 futbolcu ceza sınırında

10:399/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Kritik maç yarın saat 19.00’da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Peki, Galatasaray’da Trabzonspor maçında kimler kart sınırında? İşte detaylar.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.


Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.


Sarı-kırmızılı camia, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak.


Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalırsa sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilmek için 3 puana ihtiyaç duyacak.


Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.



Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkacak.



DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da 4 futbolcu, Trabzonspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.


#Galatasaray
#Süper Lig
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ikinci ikramiye müjdesi geldi! 14.469 TL taban ve üstü maaş alana yatacak! Ayın 25,26, 27, 28'inde...