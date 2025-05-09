Galatasaray’da sarı kart alarmı: 4 futbolcu ceza sınırında

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Kritik maç yarın saat 19.00’da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Peki, Galatasaray’da Trabzonspor maçında kimler kart sınırında? İşte detaylar.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.
Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılı camia, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak.
Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalırsa sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilmek için 3 puana ihtiyaç duyacak.
Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkacak.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da 4 futbolcu, Trabzonspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.