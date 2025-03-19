Galatasaray'da sezon sonu ayrılacak ilk isim belli oldu

Süper Lig'de puan farkıyla liderliğini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da sezon sonu planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezon Avrupa'da başarı elde edecek bir kadro kurmak isteyen Aslan, takıma kazandıracağı yıldızların yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetiminden Kerem Demirbay'a takımdan ayrılması için izin çıktı.
Geldiği ilk sezonda attığı goller ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olan tecrübeli futbolcu, bu yıl ise hem formasından hem de performansından uzak kaldı.
31 yaşındaki oyuncunun formunun yetersiz olduğunu düşünen teknik heyet, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Kerem'e teklif gelmesi halinde satılması yönünde rapor sundu.
Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, 3 asistlik bir performans sergiledi. Kerem'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 3.8 milyon Euro.