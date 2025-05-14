Galatasaray’da sürpriz gelişme: Yıldız futbolcu takıma geri dönüyor

Zaniolo, Şubat 2025'te Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Ancak, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis'e karşı oynanan yarı final maçında sadece 16 dakika sahada kalması ve bu süre zarfında topa hiç dokunamaması, teknik heyetin ve taraftarların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.