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Galatasaray’da sürpriz gelişme: Yıldız futbolcu takıma geri dönüyor

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Yıldız futbolcu takıma geri dönüyor

16:5114/05/2025, среда
G: 14/05/2025, среда
Yeni Şafak
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Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray’da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların İtalya’ya kiraladığı yıldız futbolcu Türkiye’ye geri dönüyor.

İtalya'da hem Atalanta hem de Fiorentina formalarıyla bekleneni veremeyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşti. 

Serie A'daki son iki sezonda istikrarsız performans sergileyen İtalyan yıldız, Türkiye'ye geri dönüyor.


İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo'nun Fiorentina'daki performansının beklentilerin altında kaldığını ve kulübün oyuncunun bonservisini almayacağını bildirdi. Habere göre, Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi kesinleşti.


Zaniolo, Şubat 2025'te Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Ancak, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis'e karşı oynanan yarı final maçında sadece 16 dakika sahada kalması ve bu süre zarfında topa hiç dokunamaması, teknik heyetin ve taraftarların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. 

Fiorentina'nın Zaniolo'nun bonservisini almama kararı, oyuncunun Serie A'daki istikrarsız performansının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.


Bu gelişmeyle birlikte, Zaniolo'nun Galatasaray'a dönerek kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor.


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