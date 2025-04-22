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Galatasaray'da transfer gelişmesi: Leverkusen’den Xhaka açıklaması

Galatasaray'da transfer gelişmesi: Leverkusen’den Xhaka açıklaması

17:3822/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında yer alan Granit Xhaka için Bayer Leverkusen’den açıklama geldi. Alman kulübünün CEO’su Fernando Carro, 32 yaşındaki İsviçreli yıldızın kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

İsmi Galatasaray'la anılan İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın transferiyle ilgili Bayer Leverkusen'den resmi bir açıklama geldi.


Alman kulübünün CEO'su Fernando Carro, 32 yaşındaki futbolcunun satışının gündemlerinde olmadığını açıkladı.


Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, sezon sonunda Xhaka'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.


Hatta İsviçreli oyuncunun babası ve aynı zamanda menajeri olan isimlerin İstanbul'da sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.


"KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"



Leverkusen CEO'su Carro, Blick gazetesine yaptığı açıklamada Xhaka'yı satmayı düşünmediklerini net bir şekilde dile getirdi. Deneyimli futbolcunun performansından oldukça memnun olduklarını belirten Carro, "Onu satmak gibi bir planımız yok. Kulübümüz için çok değerli" dedi.


BU SEZON NE YAPTI?



Bu sezon Alman ekibiyle 46 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Xhaka'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.


#Galatasaray
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