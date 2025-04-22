Galatasaray'da transfer gelişmesi: Leverkusen’den Xhaka açıklaması

"KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"









Leverkusen CEO'su Carro, Blick gazetesine yaptığı açıklamada Xhaka'yı satmayı düşünmediklerini net bir şekilde dile getirdi. Deneyimli futbolcunun performansından oldukça memnun olduklarını belirten Carro, "Onu satmak gibi bir planımız yok. Kulübümüz için çok değerli" dedi.



