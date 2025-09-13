Yeni Şafak
Galatasaray’da transferin son gününde flaş ayrılık: Süper Lig ekibine imza attı!

08:3113/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig’de transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray, genç kalecisini ikas Eyüpspor’a 1 yıllığına kiralık olarak gönderdi.

Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını sürdüren ikas Eyüpspor, Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz'ı kiraladı.


Eflatun-sarılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:



"ikas Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan genç kaleci Jankat Yılmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Jankat Yılmaz’a Semt-i Mukaddes’e ‘Hoş Geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz!"


İmza töreni sonrasında konuşan 21 yaşındaki kaleci, "ikas Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, "Jankat’ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray’daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat’ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti.

Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı’nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini sarf etti.



2024/25 sezonunun ara transfer döneminde Adanaspor'a kiralanan 1.93 boyundaki isim, 12 maçta Akdeniz temsilcisin kalesini korudu.

Bu süre zarfında kalesinde 27 gol gören Jankat, 5 maçta topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.



#Jankat Yılmaz
#Eyüpspor
#Galatasaray
