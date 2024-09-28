Galatasaray'da Victor Osimhen için sürpriz telefon: Bütün dengeleri değiştirdi

Galatasaray'a transfer olduktan sonra dünya basınında gündem olan Victor Osimhen için sürpriz bir telefon geldi.
Galatasaray'ın, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, dünya basınında ses getirmişti.
100 milyon euro değerindeki oyuncuyu transfer eden sarı kırmızılı takım, hem kadrosunu güçlendirmiş hem de dünya basınında reklamını iyi yapmıştı.
Galatasaray'a Victor Osimhen için sürpriz bir teklif geldi.
Milliyet'in haberine göre; oyuncunun menajeri Roberto Calenda, Galatasaraylı yetkilileri arayarak önümüzdeki hafta için randevu istedi.
Osimhen'in kısa süre içerisinde takıma uyum göstermesinden etkilendiğini dile getiren menajer, Galatasaray yönetimine teşekkür etti.
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ile görüşen Calenda şu ifadeleri kullandı:
"Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızın farkındayız. Bu tercih nedeniyle eleştirilmiştik ama görüyorum ki Victor, Galatasaray’da çok mutlu ve kendini iyi hissediyor."
"Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu anlatıyor. Onun tekrar bu kadar mutlu görmek beni de umutlandırdı."
Galatasaray ile sezon sezonuna kadar anlaşması bulunan Victor Osimhen’den çok memnun olan ve Süper Lig'de dengeleri değiştirdiğini düşünen Hatipoğlu’nun şu yanıtı verdiği ifade edildi:
"Sadece bir yıldız almadık aynı zamanda çok önemli bir karakteri kadromuza kattığımızı görüyoruz."
"Sanki bir dünya yıldızı değil de altyapıdan gelen bir oyuncumuz gibi arzulu ve pozitif enerjisi ile herkesi etkiliyor."