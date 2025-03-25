Galatasaray’da yeni kaleci netleşti! Muslera’nın halefi taraftarı heyecanlandırdı

32 yaşındaki Alisson'un da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. (Alisson ile Muslera, 2021'de oynanan Brezilya-Uruguay karşılaşmasında rakip olmuşlar ve Taffarel'in de yer aldığı bir fotoğraf çekilmişlerdi.)



