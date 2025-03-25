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Galatasaray’da yeni kaleci netleşti! Muslera’nın halefi taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray’da yeni kaleci netleşti! Muslera’nın halefi taraftarı heyecanlandırdı

14:3725/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da Fernando Muslera’nın sezon sonunda ayrılacağı kesinleşirken, yeni kaleci için iddialar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar Premier Lig devinin file bekçisi için devreye girdi. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'ya veda etmesi beklenirken yerine kimin geleceği merak konusu.


Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'i aldığı iddia edildi.


Haber Global'de yer alan habere göre, Muslera'nın yerine 1 numaralı aday olan Alisson Becker için harekete geçildi.


Sarı-kırmızılıların bu transferde Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan eski kalecisi Claudio Taffarel'den yardım alacağı belirtildi.


32 yaşındaki Alisson'un da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. (Alisson ile Muslera, 2021'de oynanan Brezilya-Uruguay karşılaşmasında rakip olmuşlar ve Taffarel'in de yer aldığı bir fotoğraf çekilmişlerdi.)


Brezilyalı kalecinin Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Premier Lig
#Liverpool
#Alisson Becker
#Muslera
#Galatasaray

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