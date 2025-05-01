Galatasaray’da yıldız futbolcunun bonservis bedeli belli oldu: 40 milyon euro!

Galatasaray’da sezonun kilit isimlerinden Gabriel Sara’nın bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için 40 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edildi.

1 /7 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gabriel Sara bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.



2 /7 Sarı-kırmızılıların sezon başında 18 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı Gabriel Sara'nın maliyeti bonuslarla birlikte 23 milyon euroyu bulmuştu.



3 /7 Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi.



4 /7 Sarı-kırmızılıların 40 milyon euronun altındaki herhangi bir teklife kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı.



5 /7 Sara bu bedelle Galatasaray'dan ayrılması durumunda Türk futbol tarihindeki en pahalı satışı olacak.



6 /7 Haberde ayrıca Gabriel Sara'nın Premier Lig ekiplerinin gündemine gelmesinin Galatasaraylı yöneticiler için sürpriz olmadığı ifade edildi.