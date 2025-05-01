Galatasaray’da yıldız futbolcunun bonservis bedeli belli oldu: 40 milyon euro!

Galatasaray’da sezonun kilit isimlerinden Gabriel Sara’nın bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için 40 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gabriel Sara bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.
Sarı-kırmızılıların sezon başında 18 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı Gabriel Sara'nın maliyeti bonuslarla birlikte 23 milyon euroyu bulmuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi.
Sarı-kırmızılıların 40 milyon euronun altındaki herhangi bir teklife kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı.
Sara bu bedelle Galatasaray'dan ayrılması durumunda Türk futbol tarihindeki en pahalı satışı olacak.
Haberde ayrıca Gabriel Sara'nın Premier Lig ekiplerinin gündemine gelmesinin Galatasaraylı yöneticiler için sürpriz olmadığı ifade edildi.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı.