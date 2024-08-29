Galatasaray'daki krizin nedeni ortaya çıktı! Oyuncular şikayet etmiş

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden Galatasaray'da kazan kaynıyor. Sarı-kırmızılı takımda, futbolcularla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Galatasaray'da sular durulmuyor.
Kupa 1'de lig aşamasına kalamayarak hem mali hem de prestij açısından darbe yiyen Galatasaray'da prim krizi yaşandığı ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk primlerini hala alamadı.
3 ay geçmesine rağmen primlerini alamayan futbolcuların rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la paylaştıkları haber detayında yer aldı.
Buna karşın Okan Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların durumdan son derece rahatsız olduğu öne sürüldü.