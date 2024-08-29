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Spor

Galatasaray'daki krizin nedeni ortaya çıktı! Oyuncular şikayet etmiş

16:58 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:06 - 29/08/2024 Perşembe
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden Galatasaray'da kazan kaynıyor. Sarı-kırmızılı takımda, futbolcularla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Galatasaray'da sular durulmuyor.




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Kupa 1'de lig aşamasına kalamayarak hem mali hem de prestij açısından darbe yiyen Galatasaray'da prim krizi yaşandığı ortaya çıktı.




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Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk primlerini hala alamadı.

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3 ay geçmesine rağmen primlerini alamayan futbolcuların rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la paylaştıkları haber detayında yer aldı.



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Buna karşın Okan Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların durumdan son derece rahatsız olduğu öne sürüldü.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Young Boys
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