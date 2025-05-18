Galatasaray'dan Ali Koç'a sürpriz mektup: Sosyal medya bu daveti konuşuyor

Galatasaray, Süper Lig 36. haftasında oynayacağı Kayserispor maçında en az bir puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılarda yönetimin maç sonu gerçekleşecek şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u davet ettiği ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan en az bir puanla ayrılması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
Görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanan Cimbom'da son düdüğün ardından stadyumda görsel şov yapılacak.
Ayrıca Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibini Kayserispor şampiyonluk karşılaşması ve maç sonunda planlanan şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği ortaya çıktı.
İşte Galatasaray tarafından 12.05.2025 tarihinde Fenerbahçe Kulübü'ne gönderilen yazı;
"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Yıldırım Koç ve Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri; Galatasaray Spor Kulübü olarak, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kayserispor karşılaşması ve maç sonunda gerçekleştirilmesi planlanan şampiyonluk kutlamalarına teşriflerinizi bekler, bu özel gecede sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyarız."