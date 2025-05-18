Galatasaray'dan Ali Koç'a sürpriz mektup: Sosyal medya bu daveti konuşuyor

Galatasaray, Süper Lig 36. haftasında oynayacağı Kayserispor maçında en az bir puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılarda yönetimin maç sonu gerçekleşecek şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u davet ettiği ortaya çıktı.

1 /5 Trendyol Süper Lig 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /5 Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan en az bir puanla ayrılması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

3 /5 Görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanan Cimbom'da son düdüğün ardından stadyumda görsel şov yapılacak.

4 /5 Ayrıca Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibini Kayserispor şampiyonluk karşılaşması ve maç sonunda planlanan şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği ortaya çıktı.

