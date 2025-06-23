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Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu: 'Burada olmaktan çok mutluyum'

Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu: 'Burada olmaktan çok mutluyum'

Haber Merkezi
16:3923/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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14 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu. 39 yaşındaki kaleci yeni takımını açıkladı. Peki, Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera hangi takıma transfer oldu?

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.

14 yıl sarı kırmızılı formayı giyen Muslera, ülkesine geri dönmüştü.

39 yaşındaki tecrübeli kaleci, ülkesi Arjantin'den bir takımla anlaştı.

Fernando Muslera yaptığı açıklamada yeni takımını da duyurdu.

Muslera şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Köklü bir tarihe sahip olan Estudiantes’e katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

"Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes’ten gelen teklifleri değerlendirdim."

"14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım."

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