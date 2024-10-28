Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası göndermeli paylaşımlar

Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası göndermeli paylaşımlar

22:3128/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi zaferinin ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'a tahterevalli göndermesi yaptı. İşte Galatasaray'ın paylaşımları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Victor Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 28 yaparak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Derbi zaferinin ardından Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'a göndermeli paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a tahterevalli göndermesi.

Yunus Akgün'e verilen ceza sonrası alkış tweeti atan Beşiktaş'a cevap.

Maç sonucunda namağlup göndermesi.

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İUP maaşları neden yatmadı? 28 EKİM 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?