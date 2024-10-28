Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası göndermeli paylaşımlar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi zaferinin ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'a tahterevalli göndermesi yaptı. İşte Galatasaray'ın paylaşımları...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Victor Osimhen kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 28 yaparak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Derbi zaferinin ardından Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'a göndermeli paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a tahterevalli göndermesi.
Yunus Akgün'e verilen ceza sonrası alkış tweeti atan Beşiktaş'a cevap.
Maç sonucunda namağlup göndermesi.