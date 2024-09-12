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Spor

Galatasaray'dan bomba hamle! Eski Fenerbahçeli yıldızı kiralamak istiyor

11:33 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:54 - 12/09/2024 Perşembe
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Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, flaş bir isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, eski Fenerbahçeli yıldızı kiralamak için temaslara başladı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transferde hareketli saatler yaşıyor.









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Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe forması giyen ve Süper Lig'de iz de bırakan Eljif Elmas'ın peşin düştü.








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Yıldız oyuncunun kiralanması konusunda temas gerçekleştirildi.









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Takvim'in Alman basınından aktardığı iddiaya göre Galatasaray, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için atağa kalktı.







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Bu transferin herhangi bir bedel ödemeden bitirilmek istendiğine vurgu yaptı.







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Eljif Elmas bu sezon Alman temsilcisinde henüz süre bulamazken takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.



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Geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atmayı başaran Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Kontratı ise 2028'de sona erecek.



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Orta alanın yanı sıra 10 numara mevkisinde de oynayabilen Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olmuştu.



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RB Leipzig ise oyuncunun bonservisine 24 milyon Euro ödemişti.

#Galatasaray
#Eljif Elmas
#Fenerbahçe
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