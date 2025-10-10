Yeni Şafak
Galatasaray'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: "UEFA ve FIFA'nın..."

12:0310/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ile yapmış olduğu sözleşmeye dair konuştu. Federasyona çağrı yapan Özbek, UEFA ve FIFA'nın yaptırımlarını örnek gösterdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşmasında, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ile yapmış olduğu sözleşme hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. UEFA ve FIFA'nın bu durumlarda yaptırım uyguladığını belirten Özbek, TFF'ye çağrı yaptı.

'FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor'

"Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı."

'Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor'

"Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri... Tüm bunlara etki ediyor."

'TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum'

"Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım."

#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Fenerbahçe
