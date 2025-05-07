Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldıza veto!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun transfer planlamasına da başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, menajerler aracılığı ile önerilen Fenerbahçeli yıldıza ise onay vermedi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel'in sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.
Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütse de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
Öte yandan HT Spor'un haberine göre Osayi-Samuel menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
Galatasaray ise net bir dille Osayi-Samuel ile ilgilenmediklerini iletti.
Haberde Osayi-Samuel'in yıllık 2.7 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.
Bu sezon 35 maça çıkıp 2218 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.