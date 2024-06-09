Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım: Griezmann için temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann için harekete geçti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşan Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.
Gündemine birçok isim gelen sarı-kırmızılıların son hedefi, Atletico Madrid forması giyen Antonine Griezmann oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sportif direktör Cenk Ergün'ün, piyasa değeri 25 milyon Euro olan 33 yaşındaki hücum oyuncusu için İspanyol devi ile ilk teması kurduğu vurgulanıyor.
Atletico, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için 12 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Griezmann ise yıllık 10 milyon Euro talep ediyor.
Fransa Milli Takımı ile çıktığı 128 maçta 44 gol atan ünlü yıldız, birkaç gün önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Geride bıraktığımız sezonda 48 resmi maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti.
Santrfor, forvet arkası ve kanat bölgelerinde görev yapabilen yıldız oyuncunun Atletico Madrid'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.