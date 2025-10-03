Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, bu maç öncesi prim kararı aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçının ardından Galatasaray, derbinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
Sabah'ta yer alan haberde Okan Buruk'un Liverpool maçında olduğu Beşiktaş'ı da detaylı bir şekilde analiz ettiği siyah-beyazlıların Sergen Yalçın döneminde oynadığı Göztepe ve Kocaelispor maçlarının birçok kez izlendiği belirtildi.
Derbinin 11'inin şu an için netleşmediği ve oyuncuların yorgunluk, fizik durumu ve sakatlık düzeylerine göre karar verileceği, tek forvetli 4-2-3-1 sisteminde değişiklik yapılmayacağı kaydedildi.
Liverpool maçının ardından takıma 1 milyon euro prim verme kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin derbi galibiyeti için de aynı rakamın sözünü verdiği ifade edildi.
Ek olarak Galatasaray taraftarlarının da Liverpool maçındaki gibi bir atmosfer oluşturacağı aktarıldı.