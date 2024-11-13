Galatasaray'dan Ismail Jakobs açıklaması! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Galatasaray'ın, Samsunspor maçında sakatlanan sol beki Ismail Jakobs için sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi. Yıldız ismin sağ aşil tendonu kas bileşkesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi. İşte Jakobs'un sahalardan uzak kalacağı süre...
Galatasaray Kulübü, Ismail Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Jakobs'un MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Sakatlığı nedeniyle Jakobs'un Senegal'in Burkina Faso ve Burundi ile oynayacağı maçlarda görev yapamayacağı ifade edildi ve oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sakatlık sürecinden çıkan Ismail Jakobs, Samsunspor karşılaşmasıyla takıma dönmüştü.
Bu maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu mücadeleye devam edememiş ve devre arasında yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.