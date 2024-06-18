Galatasaray'dan Mourinho'ya transfer çalımı

Sarı-kırmızılı kulüp, Premier Lig'de forma giyen yıldız isimi 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katıyor.
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncunun transferini bitirdiği belirtildi.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Uğur Karakullukçu, sarı-kırmızılıların Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg ile anlaşma sağladığını aktardı.
Transfer detaylarını da veren Karakullukçu, "Galatasaray'ın Hojbjerg ile anlaştığına yönelik çıkan haberler doğru. Bonsevis 10 milyon euro, yıllık maaşı 5 milyon euro civarı…" diye konuştu.
Danimarkalı ön libero Hojbjerg, geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 40 maça çıktı.
İngiliz ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
Danimarka formasıyla da 78 maça çıkan Hojbjerg'in 10 golü bulunuyor.