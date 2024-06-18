Spor

Galatasaray'dan Mourinho'ya transfer çalımı

14:00 - 18/06/2024 Tuesday
Güncelleme: 14:26 - 18/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılı kulüp, Premier Lig'de forma giyen yıldız isimi 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katıyor.

1/ 7

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

2/ 7

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncunun transferini bitirdiği belirtildi.

3/ 7

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Uğur Karakullukçu, sarı-kırmızılıların Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg ile anlaşma sağladığını aktardı.

4/ 7

Transfer detaylarını da veren Karakullukçu, "Galatasaray'ın Hojbjerg ile anlaştığına yönelik çıkan haberler doğru. Bonsevis 10 milyon euro, yıllık maaşı 5 milyon euro civarı…" diye konuştu.

5/ 7

Danimarkalı ön libero Hojbjerg, geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 40 maça çıktı.

6/ 7

İngiliz ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

7/ 7

Danimarka formasıyla da 78 maça çıkan Hojbjerg'in 10 golü bulunuyor.

#Galatasaray
#Pierre-Emile Hojbjerg
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu! 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı