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Spor

Galatasaray'dan o maddeyi özellikle istedi: İşte Osimhen'in sözleşme detayları...

22:03 - 2/09/2024 Monday
Güncelleme: 22:26 - 2/09/2024 Monday
Yeni Şafak

Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapılan anlaşmada yer alan madde dikkat çekti. Osimhen'in Galatasaray'dan talep ettiği o maddeye haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

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Sarı-kırmızılılar, Romelu Lukaku'nun transferi sonrası kadro dışı kalan Osimhen'i bir yıllığına kiraladı.

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Victor Osimhen, bu gece saat 00.30'da İstanbul'a gelecek.

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Galatasaray bu transferde oyuncunun yıllık maaşı 11 milyon euroyu ödeyecek. İtalyan kulübüne herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.

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Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yıldız golcü ayrıca Napoli'den serbest kalma maddesini 150 Milyon €'dan 75 Milyon €'ya indirilmesini istedi.

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Osimhen büyük kulüplerden teklif gelmesi halinde ocak ayında sözleşmesini feshetme maddesi de ekletti.

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25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.

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Napoli formasıyla toplam 133 karşılaşmaya çıkan Osimhen, 76 gol atarken 18 de asist yaptı.

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2020 yılında Fransa'nın Lille kulübünden Napoli'ye 77.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.



#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Transfer
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