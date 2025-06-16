Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için rüya kadro: Tarihin en iyisi olacak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda. Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi için adeta bir rüya kadro kuracak.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı kulüp, Süper Lig'de 3 sene arka arkaya şampiyon olurken, gözünü artık Avrupa'ya çevirdi.
Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
İlk iş olarak Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılılar da başka oyuncularla da görüşmeler devam ediyor.
Dünyaca ünlü yıldızlarla tek tek masaya oturan ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle eli kuvvetli olan Galatasaray, sponsor destekleriyle yıldız oyuncuları bitirmek istiyor.
Osimhen'in bonservisini almak için uzun zamandır görüşmeler yapan sarı kırmızılılar, Icardi-Osimhen forvet hattıyla Devler Ligi'ne katılmak istiyor.
Önceliğini Osimhen'e veren Galatasaray, Bernardo Silva için de görüşmeler yapıyor.
Leroy Sane, Bernardo Silva, Osimhen ve Icardi'nin arkasında da Hakan Çalhanoğlu düşünülüyor.
Milli yıldızla anlaşan sarı kırmızılılar, Inter'i ikna etmeye çalışıyor.
Ayrıca Galatasaray kaleci olarak da Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen'in transferi için görüşmelerine devam ediyor.
Sosyal medyada sarı kırmızılı takımın bu transferleri için 'rüya kadro' ve 'tarihin en iyisi' yorumları yapıldı.