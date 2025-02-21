Galatasaray'dan sezon sonu bombası! 4 yıllık anlaşma sağlandı

Bir yandan tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom, bir yandan da sezon sonu planlamalarına devam ediyor. Bu noktada Aslan'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın yeni sezon için sürpriz bir isimle anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...