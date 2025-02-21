Galatasaray'dan sezon sonu bombası! 4 yıllık anlaşma sağlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde veda eden Galatasaray, Süper Lig'e konsantre oldu. Ligde lider konumda bulunan ve üst üste üçüncü kez şampiyon olmak isteyen sarı-kırmızılıların, sezon sonu için sürpriz bir isimle 4 yıllığına anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Bir yandan tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom, bir yandan da sezon sonu planlamalarına devam ediyor. Bu noktada Aslan'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın yeni sezon için sürpriz bir isimle anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Eyüpspor forması giyen Berke Özer, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 24 yaşındaki eldiven, sonunda geleceği için kararını verdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Berke Özer'in transferi için kıyasıya bir rekabet sürdürse de genç file bekçisi, sonunda kararını verdi. Akşam'ın haberine göre, Berke Özer'in gelecek sezondan itibaren Muslera'nın yerini alması bekleniyor.
Galatasaray, Berke Özer transferine yaz aylarında son noktayı koymaya hazırlanıyor. Berke de sarı-kırmızılı takımda forma giymeye sıcak bakarken, sezon sonunda 4 yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.
Böylece Galatasaray, Berke Özer transferiyle Muslera sonrası oluşacak boşluğu da doldurmuş olacak. Bu sezon Eyüpspor ile 22 resmi maça çıkan Berke Özer, 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.