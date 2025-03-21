Galatasaray’dan tarihe geçecek rakam: Bonservis bedeli 40 milyon euro!

Galatasaray’ın sezonun başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz için bonservis beklentisi belli oldu. Dev kulüplerin radarında olan milli yıldız için tarihe geçecek rakam gündeme geldi. Peki, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli ne kadar? İşte detaylar.

1 /7 Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz geçen sezon sonu gelen tekliflere rağmen Okan Buruk'un isteğiyle takımda kalmıştı.



2 /7 Barış Alper Yılmaz'ın önümüzdeki sezon için alacağı transfer kararına saygı duyulacağı aktarıldı.



3 /7 Avrupa ekiplerinin radarına giren 24 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'ın rekor bonservis beklediği iddia edildi.



4 /7 Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini minimum 40 milyon euro olarak belirledi.



5 /7 Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.



6 /7 Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

