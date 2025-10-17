Galatasaray'dan tarihi anlaşma! Fenerbahçe'yi örnek gösterdiler

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, önemli bir sponsorluk gelirini kasasına koydu. Sarı-kırmızılıların anlaşma aşamasında Fenerbahçe'yi örnek gösterdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sarı kırmızılılar, 2024 yılında Puma ile yıllık 5 milyon eurodan anlaşma yapmış ve geçen sezon 10 milyona yakın forma satmıştı.
Ancak ezeli rakip Fenerbahçe'nin bir başka firma ile yıllığı 12 milyon eurodan yaptığı anlaşma Galatasaray'ı harekete geçirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma ile zam pazarlıklarına başladı ve taraflar kapsamlı görüşmeler sonucunda ortak noktada anlaşmaya varıldı.
Haberde, Galatasaray ile Puma'nın 10 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı ve her sezon için 10 milyon euroya anlaşıldığı belirtildi. Sarı kırmızılılar bu süreçte yaklaşık 100 milyon euroyu (4.9 milyar TL) kasasına koyacak.
Galatasaray'ın bu anlaşmasının dışında forma sponsorluk gelirlerinde de tarihi bir artış yaşadığı öğrenildi.
Göğüs, sırt, kol, çorap reklamlarından da kasasını dolduran Galatasaray'ın bu sezon formasına reklam veren sponsorlardan 22 milyon euroya yakın pazar kazandığı belirtildi.