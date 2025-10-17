Galatasaray'dan tarihi anlaşma! Fenerbahçe'yi örnek gösterdiler

Haberde, Galatasaray ile Puma'nın 10 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı ve her sezon için 10 milyon euroya anlaşıldığı belirtildi. Sarı kırmızılılar bu süreçte yaklaşık 100 milyon euroyu (4.9 milyar TL) kasasına koyacak.