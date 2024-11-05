Galatasaray'dan tarihi hamle: Türkiye'de dengeleri değiştirecek Victor Osimhen planı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk futbol tarihine geçecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takımın Victor Osimhen planı, taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katarak bütün dünyada ses getirmişti.
Sarı kırmızılı takım, Nijeryalı yıldızı kaptırmamaya kararlı.
Fanatik'in haberine göre; ocak ayında Chelsea’nin çıkış bedelini ödeyerek kadrosuna katmayı planladığı, ancak Finansal Fair Play sıkıntısı nedeniyle kesin bir hamle yapamadığı 25 yaşındaki santrfor için Galatasaray erken davrandı.
Napoli ile birkaç görüşme yapan sarı-kırmızılılar, Osimhen’i en azından 1 sezon daha kiralık olarak kadroda tutmayı garantilemek istiyordu.
Ancak İtalyan kulübünün bu teklife olumsuz yaklaştığı ortaya çıktı.
Galatasaray’a kiralamadan önce Victor Osimhen’in serbest kalma bedelini 130 milyon Euro’dan ocak ayı için 90 milyon Euro’ya, yaz dönemi için de 75 milyon Euro’ya çeken Napoli, oyuncuyu bonservisiyle göndermenin planlarını yapıyor.
Kısa sürede tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Osimhen’in bonservisini alabilmek üzere Galatasaray, formül arayışlarına başladı.
Başkan Dursun Özbek, tüm yönetim kurulu kadrosunu görevlendirerek camianın tüm dinamiklerinin harekete geçirilmesini ve tüm sponsorlarla birlikte tarihi bir bütçe oluşturulmasını istedi.
75 milyon Euro gibi bir bedelin karşılanması imkansıza yakın görünse de Galatasaray Yönetimi’nin ana planı en azından uzun vadelerle ve çeşitli bonuslarla 50 milyon Euro seviyesine ulaşabilecek bir teklif paketi hazırlamak.
Osimhen’in de “Kulüpler anlaşırsa ben imzaya hazırım” demesi üzerine bu tarihi teklif paketiyle Napoli’nin ikna edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.