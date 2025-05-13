Galatasaray'dan Trabzonspor'a hakem yanıtı: "Şampiyonluğu etkileyecek..."

Galatasaray kupa finali hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep yolculuğuna başladı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikinci başkan Metin Öztürk, Trabzonspor'un hakem isyanına yanıt verdi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Gaziantep yolculuğu öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikinci başkan Metin Öztürk, Trabzonspor'un hakem isyanına yanıt verdi.
'Biz 4 puan kaybettik'
"Yaptıkları paylaşım kendi tercihi. Genç hakemlerimiz, istiyoruz ki çok az hata yapsınlar. Maalesef bu hakem kardeşimiz, Trabzonspor'a bir şey diyemeyeceğim onların kendi bakışı, bizim bu sezon 3 maçımızı yönetti ve biz 4 puan kaybettik."
'Bizimki ofsaytsa Hatay'ınki nasıl gol oluyor?'
"Hatayspor maçında rakip oyuncu eliyle topu süpürdü. Aynı maçta Hatayspor'un attığı golde herhalde başka kural uygulandı, ertesi hafta aynı golü biz attık ofsayt dendi. Bizimki ofsaytsa Hatay'ınki nasıl gol oluyor?"
'Şampiyonluğu etkileyecek 4 puan gitti'
"Yine aynı hakem kardeşimiz Kasımpaşalı futbolcunun ikinci sarı kartını pas geçti. Oyunun seyrini değiştiriyor. Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz hemen o oyuncuyu oyundan aldı. Şampiyonluğu etkileyecek 4 puan gitti."
'Maçın kaderini etkileyecek bir hata yapmaz'
"Ama sonuçta biz Galatasarayız. Herkesi yene yene gidiyoruz. İnşallah bu hakem kardeşimiz hatalarını tekrarlamaz. Bundan önceki maçların telafisi vardı, önümüzde oynayacağımız maçlar vardı. O kardeşimizin gençliğine verdik. VAR'ın hatalarını kabul etmiyoruz o ayrı. İnşallah bu genç kardeşimiz, iki taraf için de maçın kaderini etkileyecek bir hata yapmaz."