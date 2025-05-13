Galatasaray'dan Trabzonspor'a hakem yanıtı: "Şampiyonluğu etkileyecek..."

'Biz 4 puan kaybettik'

"Yaptıkları paylaşım kendi tercihi. Genç hakemlerimiz, istiyoruz ki çok az hata yapsınlar. Maalesef bu hakem kardeşimiz, Trabzonspor'a bir şey diyemeyeceğim onların kendi bakışı, bizim bu sezon 3 maçımızı yönetti ve biz 4 puan kaybettik."