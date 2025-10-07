Galatasaray’dan yıldız futbolcuya ömürlük teklif: 2030’a kadar yeni sözleşme!

Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından orta sahasındaki kilit ismiyle ilgili flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 2028’de sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki yıldız oyuncusuna 2030’a kadar yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

1 /4 Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



2 /4 Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuya 2030'a kadar sözleşme teklif edecek.

3 /4 Torreira'nın da Galatasaray'da kariyerini sürdürmek istediği hatta futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakmak istediği iddia edildi.

