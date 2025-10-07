Yeni Şafak
Galatasaray’dan yıldız futbolcuya ömürlük teklif: 2030’a kadar yeni sözleşme!

Galatasaray’dan yıldız futbolcuya ömürlük teklif: 2030’a kadar yeni sözleşme!

11:287/10/2025, Tuesday
Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından orta sahasındaki kilit ismiyle ilgili flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 2028’de sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki yıldız oyuncusuna 2030’a kadar yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.


Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuya 2030'a kadar sözleşme teklif edecek.

Torreira'nın da Galatasaray'da kariyerini sürdürmek istediği hatta futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakmak istediği iddia edildi.


Galatasaray formasıyla şu ana kadar 139 maça çıkan Torreira, 8 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.


