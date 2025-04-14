Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Bu rakama onay verilecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, önemli kulüplerin radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonunda yeni bir maceraya yelken açabileceği belirtildi.
Ara transfer döneminde West Ham United'ın 25 milyon Euro teklif yaptığı iddia edilirken, şampiyonluk yarışı nedeniyle Galatasaray'ın bu rakamı reddettiği aktarılmıştı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, West Ham United sezon sonunda yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalabilir.
İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği ve bu transferi gerçekleştirmek için istekli oldukları aktarıldı.
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına onay vereceği rakamın ise 35 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu rakama transfer olması durumunda milli futbolcu, Türk futbol tarihindeki en pahalı satış olacak.
24 yaşındaki futbolcunun Nottingham Forest ve Napoli'nin de listesinde olduğu vurgulandı.