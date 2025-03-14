Galatasaray'ın büyük pişmanlığı: "Ne olur geri alın!"

Galatasaray'da transfer döneminde yapılan bir hata, sarı kırmızılı camiayı rahatsız etti. Sezon başında yapılan transferler içerisinden bir tanesi var ki o isim, teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere tüm camianın tepkisini çekiyor.

1 /5 Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sezon başında kadroya katılan Ismael Jakobs'tan rahatsız. Tecrübeli çalıştırıcı, Senegalli oyuncunun sakatlık sorunlarını atlatamaması ve özel hayatından şikayetçi.

2 /5 Sezon başında iyi bir form grafiği yakalayan ancak sonrasında sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya başlayan Jakobs, uzun süredir forma giyemiyor.

3 /5 Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Jakobs için Galatasaray taraftarı da tepkili. Sarı Kırmızılılar, yeni sezonda Senegalli futbolcunun kadroda olmamasından yana.

4 /5 Okan Buruk'un Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcunun transferinin yapılmaması gerektiğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Jakobs için zorunlu satın alma maddesinin olduğu bu sebeple Galatasaraylı idarecilerin Fransız ekibiyle görüşerek bu transferin önüne geçmeye çalıştığı aktarıldı.