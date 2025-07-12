Galatasaray’ın duayen yöneticisi Sarıkaya’ya hüzünlü veda

Galatasaray camiası, üç dönem yönetim kurulu üyesi ve Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya’yı son yolculuğuna uğurladı.
Galatasaray'da üç dönem yönetim kurulu üyeliği, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan mevcut dönemde Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp yöneticileri, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp personelleri ve camiadan birçok kişi katılım gösterdi.
İsmail Sarıkaya'nın cenazesi, Etiler Cami'sinde öğle vakti kılınan namazın ardından Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'na defnedildi.