Galatasaray'ın eski efsanesine şövalye rütbesi verildi

Törende konuşan Hagi, bu nişana sahip olmanın kendisini gururlandırdığını söyleyerek, Romanya'nın başarılar elde etmesi ve yetenekli sporcular yetiştirmesi için topluma yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Romanya için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Hagi, "Tüm kulüpler ve hepimiz aslında Romanya için çalışıyoruz, çünkü en iyilerle rekabet edip başarılı sonuçlar almak zorlu bir süreçtir." dedi.