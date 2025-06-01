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Galatasaray'ın eski yıldızı tutunamıyor! 4 ayda yollandı

Galatasaray'ın eski yıldızı tutunamıyor! 4 ayda yollandı

10:211/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, devre arasında takımdan ayrılan yıldız futbolcu yeni takımında da istikrar yakalayamadı. Tecrübeli isim, takımdan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, devre arasında Al Duhail'e transfer olmuştu.

Katar temsilcisi, 32 yaşındaki Hakim Ziyech'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesi feshetmesinin ardından Al-Duhail'e imza atan Hakim Ziyech'in Katar kariyeri kısa sürdü. 

Faslı oyuncu, Al Duhail formasını 10 maçta giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

Katar ekibinden yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edildi. 

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